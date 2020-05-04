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В шоу «Супермама» примет участие заслуженная артистка Украины

04.05.2020

На пятой неделе в психологическом реалити «Супермама» примет участие заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. Подробнее читайте в материале.

супермама

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В проекте «Супермама» примет участие заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева.

Лауреат и обладательница гран-при многих международных музыкальных конкурсов и фестивалей, преподаватель, актриса, основатель собственной фабрики звезд.

Татьяна Пискарева была вокальным тренером телевизионного проекта «Фабрика звезд»-2 и «Фабрика звезд»-3 на Новом канале, а  также специальным экспертом и комментатором Евровидения-2011.

Но сможет ли Татьяна победить в проекте и получить еще одно почетное звание — Супермамы? И как ее методы воспитания оценит эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ!

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