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У шоу «Супермама» візьме участь заслужена артистка України

04.05.2020

На п’ятому тижні в психологічному реаліті  «Супермама» візьме участь заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Більше на тему: Заслужена артистка України, мама-діджейка, флористка і мама хулігана: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

У проєкті «Супермама» візьме участь заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. 

Лауреатка і володарка гран-прі багатьох міжнародних музичних конкурсів та фестивалів, викладачка, акторка, засновниця власної фабрики зірок. 

Тетяна Піскарьова була вокальною тренеркою телевізійного проєкту «Фабрика зірок-2» та «Фабрика зірок-3» на Новому каналі, а також  спеціальною експерткою і коментаторкою Євробачення-2011.

Та чи зможе Тетяна перемогти в проєкті і здобути ще одне почесне звання ‒ Супермами? І як її методи виховання оцінить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ!

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