Сьогодні, 4 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 17 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». У перший день учасниці вирушили в гості до войовничої мами Альони, яка без заборон виховує свого 2-річного сина Артема. Але чи зможуть конкурентки нормально поспілкуватися, і до чого, на думку учасниць, у майбутньому призведуть численні істерики маленького хлопчика? І, головне, як на різку критику від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова відреагує Альона?

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Сьогодні стартує п’ятий тиждень психологічного реаліті «Супермама», на якому за звання кращої мами будуть боротися заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, епатажна мама-діджейка Мадонна, витончена мама-флористка Анжеліка і мама хулігана Альона.

І перший раунд боротьби почне войовнича мама Альона. Жінка виховує дворічного сина, як справжнього чоловіка. Вона не сприймає правила, саме тому своєму синові практично нічого не забороняє, вчить давати здачі і вважає, що в дитячих суперечках повинні розбиратися самі малюки.

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Альона зустріла своїх конкуренток на дитячому майданчику, але мамам так і не вдалося пограти з її сином: у Артема почалася істерика. Він став кричати і бити свою маму. Ситуація не покращилася, коли Артем почав грати в пісочниці: він кидав пісок в обличчя іншим дітям і учасницям, а також вдарив по голові флористку Анжеліку. Проте Альона жодного зауваження синові не зробила. Вона вважає, що в таких дрібних конфліктах діти повинні розбиратися самі. Учасницям же здалося, що Артем ‒ надміру агресивний.

Удома ситуація покращилася: Артем пограв разом з учасницями, розглянув подарунки і гідно пройшов перевірку на інтелектуальний розвиток, яку провела Анжеліка. Під час бесіди з конкурентами Альона розповіла, що в її сина немає чіткого режиму. Однак учасниці не погодилися з такою позицією, адже вони вважають, що для маленької дитини це дуже важливо. Щоправда, господиня дому дуже гостро відреагувала на зауваження. До того ж розмову не вдалося завершити, бо в Артема почалася чергова істерика, і мамі хулігана довелося витратити багато часу, щоб заспокоїти сина.

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Також Альона дуже обурилася, коли учасниці висловили думку про те, що в квартирі брудно. Між ними виникла невелика сварка, Альона навіть пішла з кімнати, покинувши конкуренток.

Чи повернулася Альона до гостей, і які зауваження зробить їй експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці в 17 випуску проєкту.

Video: «Супермама» 17 випуск: Істерики й агресія ‒ що ще побачать учасниці в гостях у войовничої Альони Супермама 17 випуск: Істерики і агресія - що ще побачать учасниці в гостях у войовничої Олени. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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