У шоу «Супермама» візьме участь колишня дружина Олега Кензова

На п’ятому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьмуть участь одразу дві відомі блогерки України: неідеальна мама і колишня дружина учасника вокального шоу «Х-Фактор» Олега Кензова. Всі деталі в матеріалі.

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На п’ятому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьмуть участь дві популярні блогерки ‒ неідеальна мама Альона і діджейка Мадонна.

Альона alenka_happy_cat веде блог, у якому розповідає про свій досвід материнства. Вона ‒ самотня мама в декреті, яка виховує свого сина без заборон і режиму. На її сторінку в Instagram підписано більше 20 тисяч читачів. У своєму блозі Альона ділиться секретами виховання маленького чоловіка, який може постояти за себе. Вона вважає, щоб стати хорошою мамою, не обов’язково мучити свою дитину заняттями і правилами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Діджейка Мадонна _dj__madonna ‒ Ярмоленко Наталія, колишня дружина учасника вокального шоу «Х-Фактор» Олега Кензова. Вона вважає себе найбільш попсовою діджейкою України. Наталя постійно на гастролях. А в перервах між ними займається вихованням свого сина. Жінка вважає, що мама повинна бути другом своїм дітям і тією людиною, до якої завжди можна звернутися по допомогу. У своєму блозі діджейка Мадонна порушує різні теми: секс, стосунки з чоловіками, музика і, звичайно ж, діти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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