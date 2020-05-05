«Супермама» 18 выпуск: Побои, скандалы и долги — что заставляет маму-флориста Анжелику жить с мужем-тираном?

Сегодня, 5 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 18 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать своих конкуренток. И на второй день им откроет двери роскошного особняка мама-флорист Анжелика. Но принесли ли ей деньги счастье, и почему женщина живет с мужем-тираном, который бьет ее дочь? Что заставляет Анжелику терпеть плохое отношение к себе? И уйдет ли она от мужа после общения с экспертом по вопросам детской возрастной психологии Дмитрием Карпачевым?

Сегодня второй день проекта, и участницы отправились домой к утонченной маме-флористу Анжелике, которая рада тому, что стала для своих двоих детей прекрасным другом и собеседником.

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Собираясь в гости к Анжелике, конкурентки ожидали увидеть дом и счастливую семью, ведь она рассказывала о многочисленных подарках и проявлениях внимания от мужа. Но действительность оказалась совсем другой. В доме был сделан дорогой ремонт, который не обновлялся на протяжении 10 лет и потерял былую красоту. На вопрос участниц, почему она не изменит дорогой интерьер особняка, Анжелика призналась, что не может этого сделать, ведь она тут ‒ не хозяйка. Более того, ее муж не разрешает приводить в дом помощницу, запретил ей работать и практически не дает денег на личные расходы.

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В откровенном разговоре с участницами Анжелика призналась, что отношения с мужем испортились. Она рассказала, что все чаще ругается с ним.

Но еще больше подробностей о жизни в семье поведала дочь Анжелики ‒ Николь. Девочка рассказала, что папа практически не покупает ей подарки и очень редко дает деньги на вещи первой необходимости. Также Николь поделилась наболевшим: оказывается, папа часто ее наказывает и даже может ударить. Такие откровения довели Алену до слез. Николь призналась, что ее старший брат, которому 15 лет, не живет вместе с ними, потому что он поссорился с отцом. Анжелика не стала отрицать этого и добавила, что на фоне скандалов и унижений от отчима ее старший сын начал употреблять наркотики. Женщине пришлось отправить его в реабилитационный центр, а после лечения она сняла для сына квартиру, и теперь он живет отдельно.

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Но еще больше участницы были шокированы, когда домой вернулся муж Анжелики ‒ Константин. Мужчина, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, сделал своей гражданской жене предложение. Но согласится ли Анжелика после всего сказанного выйти замуж за него, и что по этому поводу думает ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности в 18 выпуске.

Video: «Супермама» 18 выпуск: Побои, скандалы и долги — что заставляет маму-флориста Анжелику жить с мужем-тираном? Супермама 18 выпуск: Побои, скандалы и долги — что заставляет маму-флориста Анжелику жить с мужем-тираном? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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