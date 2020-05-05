Сьогодні, 5 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 18 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати своїх конкуренток. І на другий день їм відчинить двері розкішного будинку мама-флористка Анжеліка. Та чи принесли їй гроші щастя, і чому жінка живе з чоловіком-тираном, який б’є її дочку? Що змушує Анжеліку терпіти погане ставлення до себе, і чи піде вона від чоловіка після спілкування з експертом із питань дитячої вікової психології Дмитром Карпачовим?

Сьогодні другий день проєкту, і учасниці вирушили додому до витонченої мами-флористки Анжеліки, яка пишається тим, що стала для своїх двох дітей доброю подругою і співрозмовницею.

Більше на тему: «Супермама» 17 випуск: Істерики й агресія ‒ що ще побачать учасниці в гостях у войовничої Альони

Збираючись у гості до Анжеліки, конкурентки очікували побачити гарний дім і щасливу сім’ю, адже вона розповідала про подарунки і вияви уваги від свого чоловіка. Однак дійсність виявилася зовсім інакшою. У будинку був зроблений дорогий ремонт, який не оновлювався протягом 10 років і втратив колишню красу. На запитання учасниць, чому вона не змінить дорогий інтер’єр особняка, Анжеліка зізналася, що не може цього зробити, адже вона тут ‒ не господиня. Більш того, її чоловік не дозволяє приводити в дім помічницю, заборонив працювати і практично не дає грошей на особисті витрати.

У відвертій розмові з учасницями Анжеліка зізналася, що стосунки з чоловіком зіпсувалися. Вона розповіла, що часто свариться з ним.

Більше на тему: Заслужена артистка України, мама-діджейка, флористка і мама хулігана: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

Але ще більше подробиць про життя в родині повідала донька Анжеліки ‒ Ніколь. Дівчинка розказала, що тато майже не купує їй подарунки і дуже рідко дає гроші на речі першої необхідності. Також Ніколь поділилася наболілим: виявляється, тато часто її карає і навіть може вдарити. Такі одкровення дівчинки довели Альону до сліз. Ніколь розповіла, що її старший брат, якому 15 років, не живе разом з ними, бо він посварився з батьком. Анжеліка не стала заперечувати цього і додала, що на тлі скандалів і принижень від вітчима її старший син почав уживати наркотики. Жінці довелося відправити його в реабілітаційний центр, а після лікування вона орендувала для сина квартиру, і тепер він живе окремо.

Але ще більше учасниці були шоковані, коли додому повернувся чоловік Анжеліки — Костянтин. Перебуваючи в стані легкого алкогольного сп’яніння, він освідчився своїй цивільній дружині. Та чи погодиться Анжеліка після всього сказаного вийти заміж за нього, і що про це думає ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці у 18 випуску.

Більше на тему: У шоу «Супермама» візьме участь колишня дружина Олега Кензова

Video: «Супермама» 18 випуск: Побої, скандали і борги ‒ що змушує маму-флористку Анжеліку жити з чоловіком-тираном? Супермама 18 випуск: Побої, скандали і борги - що змушує маму-флористку Анжеліку жити з чоловіком-тираном? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ