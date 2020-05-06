Супермама 19 випуск: Я готова була віддати життя за Олега Кензова, - якими ще одкровеннями поділилася діджейка Мадонна

Сьогодні, 6 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 19 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. І сьогодні двері своєї квартири відчинила епатажна мама-діджейка Мадонна. Конкурентки з’ясували, що стало причиною її розставання з Олегом Кензовим. Але по-справжньому Мадонна оголила душу у відвертій розмові з ведучим проєкту Дмитром Карпачовим. Усі деталі в матеріалі.

Боротьба за звання Супермами триває. І сьогодні конкурентки вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і саморозвиток дами-діджейки Мадонни. Наталя обожнює шоу-бізнес, але ще більше вона любить свого сина Луку. Епатажна мама не лає його за погані оцінки, адже вважає, що повинна бути другом.

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Учасниці, ідучи в гості до Мадонни, очікували побачити в квартирі дискокулю, енергетики та інші атрибути діджейського життя. Однак їх спіткало розчарування: Мадонна ‒ звичайна жінка з чистою кухнею, простими продуктами й колекцією трав’яних чаїв. Ба більше, господиня зізналася, що не вживає алкоголю чи інших стимулюючих засобів.

У розмові з учасницями Наталя розповіла, що після народження сина практично відразу вийшла на роботу. Вона брала немовля з собою в клуби, а згодом знайшла няню, з якою її син жив із 3 до 10 років. Однак не всі учасниці схвалили такі методи виховання. Зокрема Альона виступила категорично проти няні.

Під час особистої розмови з учасницями Лука зізнався, що йому не подобався колишній чоловік Мадонни ‒ Олег Кензов. Хлопчик розповів, що йому було дуже прикро, коли його маму кривдили і принижували словесно. Сама ж Мадонна зізналася, що не знає справжньої причини їхнього розставання. Розлука з коханим чоловіком їй далася дуже важко.

«Я люблю кожною клітинкою свого тіла. Я готова була життя віддати за Олега. Без вагань», ‒ поділилася Наталя.

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Але на цьому одкровення не закінчилися. Учасниці познайомилися зі старшим сином Мадонни, про якого вона нікому не казала, 23-річним Іллею. Він розповів, що мама була змушена залишити його жити з нянею, оскільки сама заробляла гроші. Ілля зізнався, що з розумінням ставиться до цього, однак у підлітковому віці неабияк попсував їй нерви: він викрадав авто, курив травичку, тікав з дому. Мадонна доклала дуже багато зусиль, щоб налагодити з ним дружні стосунки. Їй навіть довелося відправити Іллю в реабілітаційний центр.

Однак іще більше оголити душу Мадонна змогла в особистій розмові з експертом із питань дитячої вікової психології Дмитром Карпачовим. Які таємниці розкрила епатажна мама-діджейка, і що відповів їй ведучий проєкту? Дізнайтеся всі подробиці в 19 випуску.

Video: «Супермама» 19 випуск: Я готова була віддати життя за Олега Кензова, ‒ якими ще одкровеннями поділилася діджейка Мадонна Супермама 19 випуск: Я готова була віддати життя за Олега Кензова, - якими ще одкровеннями поділилася діджейка Мадонна

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