Сьогодні закінчився п’ятий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі одноголосно і з найвищими оцінками за всю історію проєкту перемогла епатажна мама-діджейка Мадонна. Про те, навіщо вирішила піти в реаліті і чому після зйомок відчула себе спустошеною, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Чесно кажучи, я не знаю. Напевно, пішла на ризик. Мої подруги вмовляли. Казали: «Іди, покажи, розкажи, яка ти насправді». І я пішла на таку авантюру. Тоді я не знала, навіщо погодилася, але тепер ‒ знаю.

Яке враження на вас справили учасниці?

Я коли зайшла вперше, подумала: «Боже, які всі хороші». Мені відразу здалося, що з Танею та Анжелікою ми будемо спілкуватися, бо ми більше за віком підходимо. Альона молода, звичайно. Мені би хотілося чимось їй допомогти, але вона не приймає допомоги, колюча.

Ви дуже багато доклали зусиль, щоб налагодити дружні стосунки зі старшим сином. Де ви брали сили на це? Що можете порадити тим мамам, які зараз опинилися в подібній ситуації?

Я не все розповіла в проєкті. У мене дуже важка історія з самого дитинства. Я завжди сама і ніколи ні від кого нічого не вимагаю і не чекаю. Коли мені важко, я кажу: «Господи, допоможи мені, будь ласка. Я без Тебе не впораюся». І ось так виживаю. Інакше просто не витримаю. Іноді, бувало, руки опускалися. Але я знала, що не можу здатися, бо це мій син. Я завжди в нього вірила.

А ось тим мамам, які зараз переживають перехідний період своїх дітей, хочу порадити опуститися до рівня підлітка. Завести пару акаунтів у соцмережах і стежити, чим дихають діти, які пости роблять. Ну, я так робила. Намагалася зрозуміти, хто друг для сина. Один раз навіть простежила, куди він ходить. І розмовляти-розмовляти-розмовляти. І ще тисячу разів розмовляти. Це все непросто, але можливо. Я завжди вірила в те, що мій син буде для мене підтримкою. Потрібно просто почекати. Я ніколи не сумнівалася в ньому.

Ви дуже емоційно відреагували на перемогу. Що відчули, коли стали Супермамою?

Для мене це був шок. Я в лотерею навіть гривні ніколи не вигравала, а тут перемога в такому проєкті. Я відчула, що моє життя розділилося на «до» і «після». Бо коли ніхто в тебе не вірить, коли коханий чоловік, який був твоїм повітрям, каже, що ти нікому не потрібна, що діти в тебе погані, що ти вже немолода, це підриває віру в себе. Завдяки проєкту я подивилася на себе збоку, почитала коментарі, почула думку інших людей. До проєкту я не думала, що моя історія може бути комусь цікавою. Людям, чужим, яким немає до мене ніякого діла. Для мене це шок. Шок, що казав Дмитро Карпачов. Хоча я всіх вважаю супермамами, бо це складно: виносити, народити, виховати.

Чи змінилося щось після проєкту?

Після проєкту багато чого змінилося. Після зйомки у мене вдома, коли я душу вивернула, я була сильно спустошена. Мені здалося, що я даремно знялася в цій передачі. Навіщо це потрібно? Кому цікава моя історія? Адже людям треба нести позитив. У мене було двояке враження. Але після фіналу я зрозуміла, що повинна була пройти через все це. Я зрозуміла, що зі слабкими чоловіками покінчено. Я більше не граю в ці ігри. Я подивилася на себе збоку. Для мене було великим сюрпризом те, що я перемогла. Одноголосно. Плюс, після виходу випуску в ефір я отримала визнання всієї країни. Та ще й жінок. Для мене це дуже важливо. Тому, думаю, що скоро ми з вами зустрінемося. Дуже хочу допомагати людям, допомагати жінкам, які потрапили в якісь складні ситуації.

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