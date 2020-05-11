Сегодня, 11 мая, в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск психологического реалити «Супермама». На этой неделе за желанный титул будут сражаться мамочки из Харькова. Железная мама, раскрепощенная мама-блогер, хранительница домашнего очага и мама трех принцесс-погодок — кто из этих женщин достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, чьи методы воспитания поразят эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева?

Больше по теме: В проекте «Супермама» примет участие известный блогер Татьяна Коряк

Железная мама Илона

Илона ‒ мастер спорта по пауэрлифтингу. Женщина воспитывает свою полуторагодовалую дочь в спартанских условиях. Она не поднимает, не жалеет и не успокаивает малышку, если та упала или капризничает.

Мама-блогер Татьяна

Раскрепощенная мама-блогер Татьяна просто заваливает свою дочь игрушками и одеждой. Женщина не видит в этом проблемы и хочет купить ей все, что может. И даже больше.

Хранительница домашнего очага Люда

В приоритете Люды ‒ счастливый и довольный муж, а также здоровый ребенок. Женщина считает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому с утра до ночи готовит вкусную еду для любимого мужа.

Мама трех принцесс Марго

Марго воспитывает трех дочерей-погодок. Она считает, что девочки должны быть стройными, ухоженными и подтянутыми. Именно поэтому ее малышки после шести вечера ужинают йогуртом или кефиром.

На протяжении недели участницы будут ходить друг к другу в гости и оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. Кто из участниц достоин звания Супермамы? И почему мамы на этой неделе будут вести себя слишком агрессивно? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ