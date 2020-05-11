«Супермама» 21 выпуск: Жертва домашнего насилия ‒ какие еще тайны расскажет о себе железная мама Илона

Сегодня, 11 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 21 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка участниц из Харькова начала борьбу за звание лучшей мамы. И в первый день конкурентки отправились оценивать железную маму Илону. Но с самого начала что-то пошло не так: ссоры, ругань и даже ненависть. Почему Илона хотела выгнать соперницу из своего дома? А также как прокомментирует агрессивное поведение одной из участниц ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Детали в материале.

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Новая четверка участниц из Харькова начала борьбу за звание Супермамы. Железная мама Илона, раскрепощенная мама-блогер Татьяна, хранительница домашнего очага Люда и мама троих дочерей-погодок Марго будут оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга. Но как это сделать правильно, если на знакомство одна из участниц даже не пришла?

Несмотря на это, в первый день мамы отправились в гости к Илоне. Она ‒ мастер спорта по пауэрлифтингу, а еще ‒ жесткая мама, и если ее дочь упала, то она не бежит за малышкой, не успокаивает и не жалеет. Илона призналась, что от тренировок получает удовольствие, и это никак не влияет на ее женственность. Но участницы не разделили ее увлечения. Во время тренировки, на которую пригласила конкуренток Илона, они в резкой форме раскритиковали ее. Им показалось, что это не женский вид спорта, и такое увлечение в будущем плохо скажется на ее женском здоровье.

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Дома у Илоны ситуация не улучшилась. Участниц поразили грязь, неприятный запах и неряшливость в ее квартире. Они даже отказались пить чай, потому что чашки у Илоны ‒ грязные. Кроме того, соперницы в пух и прах раскритиковали методы воспитания железной мамы. Илона очень резко отреагировала на критику и даже чуть не выгнала маму-блогера Татьяну из дому.

Однако между участницами все же состоялась откровенная беседа. Это произошло, когда домой вернулся муж Илоны, Александр. Она рассказала, что он раньше употреблял наркотики, но сумел побороть зависимость. Да и у самой Илоны также были проблемы с алкоголем. К тому же в своих предыдущих отношениях железная мама была жертвой домашнего насилия: у нее в двух местах пробит череп.

Что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие советы даст, и главное, прислушается ли к ним сама Илона? Узнайте все подробности в 21 выпуске.

Video: «Супермама» 21 выпуск: Жертва домашнего насилия ‒ какие еще тайны расскажет о себе железная мама Илона Супермама 21 выпуск: Жертва домашнего насилия ‒ какие еще тайны расскажет о себе железная мама Илона. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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