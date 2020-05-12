Відома українська блогерка Тетяна Коряк у психологічному реаліті «Супермама» зізналася, що в дитинстві була жертвою булінгу. Детальніше читайте в матеріалі.

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Тетяна Коряк @korya4Ka — відома харківська блогерка — на проєкті «Супермама» розповіла конкуренткам, що росла в родині, де була найбільш недолюбленою дитиною. Їй доводилося доношувати речі старших. Також блогерка зізналася, що її часто били і дражнили в школі.

«Я не могла поскаржитися батькам, бо їм було не до мене. Вони постійно сварилися».

Учасниця згадувала, що батько кидався на маму з сокирою, і Таня часто закривала її собою. Також вона розповіла, що після однієї зі сварок, коли батько розрубав матері губу, схопила ніж, щоб зарізати його. Але батько вирвав ніж з її рук і зламав Тані ніс.

«Я не хочу, щоб моя дочка страждала так, як я. Тому я дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він завжди поруч і підтримує мене», — зізналася Тетяна.

Video: Учасниця проєкту «Супермама» Тетяна Коряк: Мене часто били в дитинстві Відома українська блогерка Тетяна Коряк під час участі в психологічному реаліті Супермама зізналася, що в дитинстві була жертвою буллінг.

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