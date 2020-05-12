Известный украинский блогер Татьяна Коряк в психологическом реалити «Супермама» призналась, что в детстве была жертвой буллинга. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Супермама» 21 выпуск: Жертва домашнего насилия ‒ какие еще тайны расскажет о себе железная мама Илона

Татьяна Коряк @korya4Ka ‒ известный харьковский блогер — на проекте «Супермама» рассказала конкуренткам, что воспитывалась в семье, где была самым нелюбимым ребенком. Ей приходилось донашивать вещи старших. Также блогер призналась, что ее часто избивали и дразнили в школе.

«Я не могла пожаловаться родителям, потому что им было не до меня. Они постоянно ссорились».

Участница вспомнила, что отец бросался на маму с топором, и Таня часто закрывала ее собой. Также она рассказала, что после одной из ссор, когда отец разрубил матери губу, схватила нож, чтобы зарезать его. Но отец вырвал нож и сломал Тане нос.

«Я не хочу, чтобы моя дочь страдала так, как я. Поэтому я очень благодарна своему мужу за то, что он всегда рядом и поддерживает меня», — призналась Татьяна.

Video: Участница проекта «Супермама» Татьяна Коряк: Меня часто избивали в детстве Известный украинский блогер Татьяна Коряк во время участия в психологическом реалити Супермама призналась, что в детстве была жертвой буллинга.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ