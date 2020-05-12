Сегодня закончилась шестая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре харьковчанки с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале после бонусных баллов ведущего проекта Дмитрия Карпачева победу одержала блогер Татьяна Коряк. О том, зачем женщина решила пойти на реалити, и какие советы она дала тем подросткам, которые подвергаются буллингу, читайте в нашем материале.

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Почему решили принять участие в проекте?

Хотелось сравнить себя с другими мамами в режиме реального времени и понять, правильно ли я двигаюсь. Очень хотела встретиться лично с Дмитрием Карпачевым. Было приятно осуществить мое желание и услышать от него много полезных советов.

Поддерживаете ли вы связь с участницами после проекта?

Только с Марго. И во время проекта мы с ней тепло общались.

Какое впечатление они на вас произвели?

От Людочки прозрела. Ее комментарий про мое пузо долго то самое пузо содрогал от смеха. Мне ее жаль. Илона с первых секунд дала понять, что я ее самый главный конкурент и нужно меня прессовать. Не получилось. Марго — хорошая адекватная мама.

Прислушались ли вы к совету Дмитрия Карпачева по поводу задаривания подарками своей дочери?

Да, Дмитрий дал очень дельный совет. Раньше мы покупали игрушки, когда она даже не просила. Теперь ‒ по ее желанию. Они редкие. Убрали с детской больше половины игрушек, и Мися стала дольше концентрироваться на одной игре.

Во время съемок вы рассказали свою историю о буллинге. Что можете посоветовать тем подросткам, которые тоже страдают от издевок сверстников?

Все идет от родителей. Насколько они смогут воспитать в детях чувство собственного достоинства и уважения к себе. Родители должны донести до ребенка, что нет некрасивых людей ‒ есть особенные. Нельзя поддаваться на провокации оппонента. Когда ты уверен в себе, тебя не смогут ранить слова. Нас обижает лишь то, что мы и сами считаем у себя недостатком.

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Изменилось ли что-то после проекта?

Еще больше ценю и уважаю свою семью. Поняла свои ошибки. Буду стараться быть для дочери примером. Моим соперницам хочу пожелать удачи по жизни, осуществления их планов и добра.

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