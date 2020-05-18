Сьогодні, 18 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде 25 випуск психологічного реаліті «Супермама». У боротьбу за заповітне звання вступає нова четвірка киянок. Гламурна мама, високодуховна мама, мама високих стандартів і королева тайм-менеджменту — котра з цих жінок гідна перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, чиї методи виховання вразять експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова?

Гламурна мама Альона

Гламурна мама Альона Лоран вважає, що її діти гідні тільки найкращого, тому з самого народження привчає їх до розкоші. Її діти літають на відпочинок чотири рази на рік і носять тільки брендові речі.

Високодуховна мама Наталя

На думку Наталі, у вихованні на першому місці мають стояти моральні ідеали. Гроші ‒ не головне. Жінка хоче виховати у своїх дітях духовні цінності та високі ідеали.

Мама високих стандартів Даша

Даша ‒ мама високих стандартів. Вона дуже вимоглива до себе і оточення. Вона вважає себе супержінкою. Та головне досягнення, на її думку, — те, що її сім’я щаслива.

Королева тайм-менеджменту Софія

Софія не уявляє свого життя без режиму і графіку. В її родині це головне. Саме тому вона з пелюшок привчає своїх дітей до чіткого розкладу. Софія ніколи не вийде з дому, якщо в її дітей не заслані ліжка.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одного в гості та оцінюватимуть материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. Котра з учасниць гідна звання Супермами? І хто з мам захоче підтримати свою конкурентку? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ.

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