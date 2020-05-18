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Гламурная мама, высокодуховная мама, мама высоких стандартов и королева тайм-менеджмента: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

18.05.2020

Сегодня, 18 мая, в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск психологического реалити «Супермама». В борьбу за заветное звание вступает новая четверка киевлянок. Гламурная мама, высокодуховная мама, мама высоких стандартов и королева тайм-менеджмента — кто из этих женщин достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, чьи методы воспитания поразят эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева?  

супермама

Гламурная мама Алена

Гламурная мама Алена Лоран считает, что ее дети достойны только лучшего, поэтому с самого рождения приучает их к роскоши. Ее дети летают на отдых четыре раза в год и носят только брендовые вещи.

супермама

Высокодуховная мама Наталья

По мнению Натальи, в воспитании на первом месте должны стоять моральные идеалы. Деньги ‒ не главное. Женщина хочет воспитать в своих детях духовные ценности и высокие идеалы.

супермама

Мама высоких стандартов Даша

Даша ‒ мама высоких стандартов. Она очень требовательна к себе и к окружающим. Она считает себя суперженщиной. Но главное достижение, по ее мнению, состоит в том, что ее семья ‒ счастлива.

супермама

Королева тайм-менеджмента София

София не представляет свою жизнь без режима и графика. В  ее семье это главное. Именно поэтому она с пеленок приучает своих детей к четкому расписанию. София никогда не выйдет из дома, если у ее детей не засланы кровати.  

супермама

На протяжении недели участницы будут ходить друг к другу в гости и оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. Кто из участниц достоин звания Супермамы? И кто из мам захочет поддержать свою конкурентку? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ. 

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