«Супермама» 20 выпуск: Что на самом деле происходит за закрытой дверью роскошного особняка Татьяны Пискаревой

Сегодня, 7 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы отправились с инспекцией в роскошный особняк заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой. Но в ее жизни не все так гладко, ведь во время разговора с гостями ее старшая дочь Настя убежала в слезах. Что происходит между родными людьми и какие советы дал Татьяне ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Детали в материале.

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Борьба за звание Супермамы продолжается. И сегодня перед конкурентками двери своего роскошного особняка открыла заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. Певица воспитывает двух дочерей творческими личностями и прекрасными женщинами, которые практически с пеленок занимаются эстрадным вокалом и хореографией.

Но что на самом деле скрывается за роскошными дверями шикарного особняка? В этом решили разобраться участницы проекта, которые уже приехали в гости к Татьяне. Однако конкуренток встретила не хозяйка дома, а ее менеджер. Татьяна появилась чуть позже и сама провела небольшую экскурсию по двору и дому, где показала и рассказала, сколько человек помогают ей вести хозяйство и ухаживать за садом. Однако Алену интересовало одно: сколько стоит роскошная жизнь и содержание дома. Также Алена озадачила Татьяну вопросом: не хотела бы она стать более известной, например, как Тина Кароль.

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Когда ревизия закончилась, домой вернулись две дочери Татьяны Пискаревой. Девочки устроили для гостей небольшой концерт. Однако участницам показалось, что старшая дочь, Настя, не очень хочет петь. Она призналась, что ноты ей ненавистны, а потом расплакалась. В откровенном разговоре девочка рассказала, что немного ревнует маму к младшей сестре. Также Настя удивила своим отношением к отцу. Участницам показалось,что она немного избалована и требует у папы слишком много денег.

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Что по этому поводу думает Татьяна Пискарева? И какие советы она услышит от Дмитрия Карпачева? Узнайте все подробности в 20 выпуске.

Video: «Супермама» 20 выпуск: Что на самом деле происходит за закрытой дверью роскошного особняка Татьяны Пискаревой Супермама 20 выпуск: Что на самом деле происходит за закрытой дверью роскошного особняка Татьяны Пискаревой. Кто получит звание Супермама?

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