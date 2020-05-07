«Супермама» 20 випуск: Що насправді відбувається за зачиненими дверима розкішного особняка Тетяни Піскарьової

Сьогодні, 7 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили з інспекцією в розкішний особняк заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Але в її житті не все так райдужно, адже під час розмови з гостями її старша дочка Настя втекла у сльозах. Що відбувається між рідними людьми і які поради дав Тетяні ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Деталі в матеріалі.

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Боротьба за звання Супермами триває. І сьогодні перед конкурентками двері свого розкішного особняка відчинила заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Співачка виховує двох доньок творчими особистостями і прекрасними жінками, які практично з пелюшок займаються естрадним вокалом і хореографією.

Та що насправді ховається за розкішними дверима шикарного особняка? У цьому вирішили розібратися учасниці проєкту, які вже приїхали в гості до Тетяни. Однак конкуренток зустріла не господиня, а її менеджер. Тетяна з’явилася трохи згодом і сама провела невелику екскурсію у дворі й будинку, де показала і розповіла, скільки людей допомагають їй вести господарство і доглядати за садом. Однак Альону цікавило одне: скільки коштує розкішне життя і утримання будинку. Також Альона спантеличила Тетяну запитанням: чи не хотіла б вона стати більш відомою, наприклад, як Тіна Кароль.

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Коли ревізія скінчилася, додому повернулися двоє доньок Тетяни Піскарьової. Дівчата влаштували для гостей невеличкий концерт. Однак учасницям здалося, що старшій доньці, Насті, не подобається співати. Вона зізналася, що ненавидить ноти, а потім розплакалася. У відвертій розмові дівчинка розповіла, що трохи ревнує маму до молодшої сестри. Також Настя здивувала своїм ставленням до рідного батька. Учасницям здалося, що вона трохи розбещена і вимагає в тата занадто багато грошей.

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Що про це думає Тетяна Піскарьова і які поради вона почує від Дмитра Карпачова? Дізнайтеся всі подробиці в 20 випуску.

Video: «Супермама» 20 випуск: Що насправді відбувається за зачиненими дверима розкішного особняка Тетяни Піскарьової Супермама 20 випуск: Що насправді відбувається за зачиненими дверима розкішного особняка Тетяни Піскарьової. Хто отримає звання Супермама?

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