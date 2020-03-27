Эктор Хименес-Браво открыл бесплатный доступ к онлайн-урокам своей кулинарной академии на время карантина

Уже целых 10 лет Эктор Хименес-Браво остается неизменным судьей кулинарного шоу «МастерШеф». Сегодня маэстро кулинарного искусства в новом посте в Instagram поделился невероятной новостью! На время карантина Эктор Хименес-Браво откроет доступ к онлайн-урокам своей кулинарной академии. Подробнее – в материале.

Сегодня судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Эктор Хименес-Браво приятно удивил своих подписчиков в Instagram. В новом посте он поделился невероятной новостью. С завтрашнего дня на его YouTube-канале и в Instagram будут появляться видео с мастер-классами, которые ранее были доступны только для учеников его кулинарной онлайн-академии. Эктор также отмечает, что для удобства, его уроки будут разделены на эпизоды длительностью по 15–20 минут.

«Пусть этот карантин станет временем для развития и обучения. Хочу поделиться с вами самым дорогим – своими кулинарными знаниями! Это 36 часов моих мастер-классов! Это курс «Основы кулинарного искусства», где вы узнаете все, что нужно знать, чтобы стать профессиональным поваром и много вкусных рецептов для всей семьи. Ранее они были доступны только для учеников моей кулинарной онлайн-академии. Во время карантина – будут доступны всем, абсолютно бесплатно», – пишет Хименес-Браво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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