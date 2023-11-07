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Борщ: рецепт от Владимира Ярославского

07.11.2023

Давно хотели приготовить вкусный и питательный борщ, но никогда не хватало на него времени? Секрет приготовления настоящего украинского борща нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Борщ: рецепт от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

  • 3―4 картофелины
  • 50 г моркови
  • 80 г лука репчатого
  • 20 г сельдерея (лучше стебель)
  • 20 г болгарского перца
  • Растительное масло
  • Соль
  • 250 г свеклы
  • 320 г томатов в собственном соку
  • 7 г уксуса яблочного
  • 20 г сахара
  • 1800 мл бульона куриного (либо другого)
  • 100 г капусты
  • 3 зубчика чеснока
  • 3―4 ст. л. вареной фасоли
  • Зелень (петрушка, укроп, лук)

Способ приготовления:

  1. Картофель предварительно отвариваем. Остальные овощи нарезаем соломкой.
  2. Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, обжариваем, практически высушиваем. Добавляем сельдерей и перец и еще обжариваем, немного подсаливаем. 
  3. На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем ― делаем почти «стир-фрай». Добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного солим и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды. 
  4. Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и по желанию острый перец. Бросаем зажарку из моркови, доводим до кипения, бросаем свеклу, размешиваем. Пока закипает, бросаем капусту, нарезанную очень мелкой полу-соломкой.
  5. Если нужно, доводим до вкуса по соли и сахару. Снимаем с огня и добавляем рубленый чеснок.
  6. Уже в готовый борщ добавляем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще положить чернослив.
  7. Подаем с зеленью.

Приятного аппетита!

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