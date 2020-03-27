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Ектор Хіменес-Браво відкрив безкоштовний доступ до онлайн-уроків своєї кулінарної академії на час карантину

27.03.2020

Вже цілих 10 років Ектор Хіменес-Браво залишається незмінним суддею кулінарного шоу «МастерШеф». Сьогодні маестро кулінарного мистецтва у новому пості в Instagram поділився неймовірною новиною! На час карантину Ектор Хіменес-Браво відкриє доступ до онлайн-уроків своєї кулінарної академії. Детальніше – в матеріалі.

Сьогодні суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ектор Хіменес-Браво приємно здивував своїх підписників у Instagram. У новому пості він поділився неймовірною новиною. Від завтра на його YouTube-каналі та в Instagram будуть з’являтися відео з майстер-класами, які раніше були доступні лише для учнів його кулінарної онлайн-академії. Ектор також зазначає, що для зручності, його уроки будуть розділені на епізоди тривалістю по 15–20 хвилин.    

«Нехай цей карантин стане часом для розвитку та навчання. Хочу поділитися з вами найдорожчим – своїми кулінарними знаннями! Це 36 годин моїх майстер-класів! Це курс «Основи кулінарного мистецтва», де ви дізнаєтеся про все, що потрібно знати, щоб стати професійним кухарем та багато смачних рецептів для всієї сім’ї. Раніше вони були доступні лише для учнів моєї кулінарної онлайн-академії. 

Під час карантину – будуть доступні усім, абсолютно безкоштовно», – пише Ектор Хіменес-Браво.

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