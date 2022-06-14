Як приготувати котлети з коропа?

Котлети з коропа: рецепт від Володимира Ярославського
14.06.2022
Якщо ви давно хотіли побалувати себе та своїх рідних незвичною стравою, вихід є! Секрет приготування смачних котлет з коропа нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 820 г філе коропа
- 90 г смаженої цибулі
- 80 г білого хліба
- 60 г молока або вершків (10%)
- 1 яйце
Спосіб приготування:
- Філе коропа пропустити через м’ясорубку.
- Додати смажену цибулю, хліб, замочений у молоці або вершках, і ще двічі пропустити через дрібну решітку.
- Додати яйце, сіль і перець за смаком і добре вимішати.
- Сформувати «бургери», обсмажити. А ще можна заморозити, потім дістати і через кілька годин ще трохи підмороженими обсмажити ― тут вже з борошном краще, після чого довести до готовності ще 5―7 хвилин у духовці.
Смачного!
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