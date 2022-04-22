Паска: покроковий рецепт від мами Ектора Хіменеса-Браво

Щоб приготувати щось нове та просте на Великдень суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво презентував рецепт паски від своєї мами. Паска «Панетоне» – дуже легка у приготуванні. Вона м’яка та ніжна на смак і обов’язково прикрасить ваш стіл. Як приготувати паску «Панетоне» з шоколадом та фруктами? Читайте покроковий рецепт у матеріалі.

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Інгредієнти:

мука – 560 г

сухі дріжджі – 1 ст. л.

білий цукор – 110 г

тепле молоко (але не гаряче) – 120 мл

сіль – ½ ч. л.

цедра одного великого апельсину та одного лимону

великі яйця – 4 шт.

ванільний екстракт – 1 ч. л.

м’яке вершкове масло кімнатної температури – 150 г

золоті родзинки (дріно нарізані) – 75 г

суха журавлина – 75 г

карамелізовані апельсини – 75 г

чорний шоколад (дрібно нарізаний) – 100 г

форма для «Панетоне» або форма 20 см у діаметрі з викладеним високо пергаментом та змащена вершковим маслом.

Приготування:

Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть (залиште горіти світло). Помістіть дріжджі, 1 ст. л. муки та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте. Додайте тепле молоко та перемішуйте доки не побачите піну (5–10 хвилин). В іншій мисці змішайте міксером всю муку що залишилась, цукор, всю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжжів та ваніль та перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки вся мука не зникне. Закрийте плівкою і дайте відпочити у духовці 2–4 години доки тісто не виросте у три рази. Вийміть тісто та перемішайте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло поки не перемішається. Кілька разів зішкрібіть тісто зі стінок. Воно повинно стати еластичним та онорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і перемішайте ще одну хвилину. Змастіть вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. Викладіть тісто та сформуйте кулю. Покладіть у форму для панетоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верх теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, закрийте плівкою та ще дайте відпочити у теплій духовці доки не виросте у три рази (2-3 години). Вийміть, зніміть плівку та випікате у духовці при 175°С 45-50 хвилин, поки зубочистка не виходитиме сухою. Якщо «Панетоне» ставатиме коричневим зверху дуже зарано – накрийте фольгою. Охолодіть та подавайте до святкового столу!

Якщо ви будете використовувати декілька менших форм – перевіряйте готовніть через 40 хвилин.

Примітка: Якщо хочете щоб «Панетоне» був ідеальний – змастіть пергаментний папір вершковим маслом перед запіканням, а після того як «Панетоне» готовий, проткніть довгими бамбуковими паличками наскрізь, переверніть догори дриґом та дайте відпочити 30-60 хвилин.

Смачного та щасливого Великодня!

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