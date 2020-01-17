Ектор Хіменес-Браво відпочиває в Монако

Суддя кулінарного проєкту «МастерШеф» та ведучий шоу «Прокинься з Ектором» Ектор Хіменес-Браво дуже любить подорожувати. Цього разу кулінарний маестро вирушив у Монако, звідки поділився яскравими фото в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

Не так давно Ектор Хіменес-Браво відсвяткував свій 48-й день народження. Незабаром після цього він відправився у Монако. Саме під час подорожей Ектор поповнює запас сил і енергії після важкого графіка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Суддя кулінарного шоу зізнався, що Монако — його фаворит:

Завдяки своїй роботі я побував у багатьох красивих місцях, але Монако залишається одним з найпрекрасніших. Два дні роботи і весни серед січневої зими!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo

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