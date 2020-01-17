Эктор Хименес-Браво отдыхает в Монако
17.01.2020
Судья кулинарного проекта «МастерШеф» и ведущий шоу «Прокинься з Ектором» Эктор Хименес-Браво очень любит путешествовать. В этот раз кулинарный маэстро отправился в Монако, откуда поделился яркими фото в Instagram. Подробнее читайте в материале.
Не так давно Эктор Хименес-Браво отпраздновал свой 48-й день рождения. Вскоре после этого он отправился в Монако. Именно во время путешествий Эктор пополняет запас сил и энергии после тяжелого графика.
Судья кулинарного шоу признался, что Монако — его фаворит:
Благодаря своей работе я побывал во многих красивых местах, но Монако остается одним из самых прекрасных.
Два дня работы и весны среди январской зимы!
Источник: Instagram – hectorjimenezbravo
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