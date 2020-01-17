Эктор Хименес-Браво отдыхает в Монако

Судья кулинарного проекта «МастерШеф» и ведущий шоу «Прокинься з Ектором» Эктор Хименес-Браво очень любит путешествовать. В этот раз кулинарный маэстро отправился в Монако, откуда поделился яркими фото в Instagram. Подробнее читайте в материале.

Не так давно Эктор Хименес-Браво отпраздновал свой 48-й день рождения. Вскоре после этого он отправился в Монако. Именно во время путешествий Эктор пополняет запас сил и энергии после тяжелого графика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Судья кулинарного шоу признался, что Монако — его фаворит:

Благодаря своей работе я побывал во многих красивых местах, но Монако остается одним из самых прекрасных. Два дня работы и весны среди январской зимы!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Источник: Instagram – hectorjimenezbravo

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