Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Эктор Хименес-Браво отдыхает в Монако

17.01.2020

Судья кулинарного проекта «МастерШеф» и ведущий шоу «Прокинься з Ектором» Эктор Хименес-Браво очень любит путешествовать. В этот раз кулинарный маэстро отправился в Монако, откуда поделился яркими фото в Instagram. Подробнее читайте в материале. 

эктор хименес браво

 

Не так давно Эктор Хименес-Браво отпраздновал свой 48-й день рождения. Вскоре после этого он отправился в Монако. Именно во время путешествий Эктор пополняет запас сил и энергии после тяжелого графика. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Судья кулинарного шоу признался, что Монако — его фаворит:

Благодаря своей работе я побывал во многих красивых местах, но Монако остается одним из самых прекрасных. 

Два дня работы и весны среди январской зимы!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Источник: Instagram – hectorjimenezbravo

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить