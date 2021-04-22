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Паска із сиром: рецепт від Катерини Яблонської

22.04.2021

Великдень 2021  це найкращий час для сімейних традицій і приготування страв за рецептами, написаних від руки в старих зошитах. Сімейним рецептом паски із сиром поділилася учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Яблонська. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • сир 450 г
  • цукор 150 г
  • ванільний цукор 10 г
  • крем-сир або сметана 30% 50 г
  • яйця 260 г
  • борошно 20 г
  • манка 50 г
  • сіль дрібка
  • цедра одного лимона
  • родзинки білі 30 г
  • родзинки чорні 30 г
  • журавлина сушена 30 г
  • цукати лимона 30 г
  • коньяк 50 г
  • вода 50 г

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Покроковий рецепт приготування:

  1. На ніч замочіть родзинки, журавлину і цукати в воді і коньяку.
  2. Змішуємо яйця з цукром, потім додаємо в сир і ретельно вимішуємо.
  3. Додаємо решту складових.
  4. Виливаємо в силіконову форму. Якщо такої немає, можна в будь-яку іншу, попередньо змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою.
  5. Випікаємо за температури 180 градусів 5560 хвилин.

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Публикация от Y A B L O N S K A (@chefyablonska)

Джерело: Instagram chefyablonska

Смачного!

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