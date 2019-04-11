Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рецепт «Олександрійської» паски

11.04.2019

Зовсім скоро настане світле свято Великдень. У кожної родини на столі буде багато традиційних страв, а в центрі, звичайно, опиниться паска. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповів, як приготувати «Олександрійську» паску. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

олександрійська паска від артема кінаша

Інгредієнти:

  • Борошно – 250 г
  • Сир – 200 г
  • Вершкове масло – 70 г
  • Цукор – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Жовток – 1 шт.
  • Сіль
  • Куркума – 1 ч. л.
  • Цукати
  • Цедра
  • Коньяк
  • Ваніль (за бажанням)

Для опари:

  • Молоко – 70 мл
  • Сухі дріжджі – 7 г
  • Цукор – 20 г
  • Борошно – 40 г

Для цукатів:

  • Цукати – 200 г
  • Коньяк – 40 г

У рецептурі дріжджі сухі, якщо немає сухих, взяти пресовані і кількість сухих помножити на три. Виходить кількість пресованих дріжджів.

Більше на тему: Домашні бургери: топ-5 рецептів від учасників «МастерШеф»

Приготування:

  1. Спочатку потрібно зробити опару. Молоко нагріти, щоб стало теплим, але не перегрівати. Цукор змішати з дріжджами, ввести молоко і борошно, добре перемішати. Тару з опарою накрити плівкою і поставити в тепле місце хвилин на 3040.
  2. Поки опара підходить, потрібно зробити цукати. З’єднуємо цукати і коньяк, залишити.
  3. Робите тісто. Цукор, яйця і жовток потрібно збити. Сир, якщо зернистий, пропустити через сито. У збиті яйця додати сир і розтоплене вершкове масло, але воно не повинно бути гарячим. Все це на повільних оборотах кухонної машини перемішати. Додати опару і знову перемішати.
  4. Поміняти насадку вінчик на лопатку. Додати борошно разом з куркумою. Вимішувати хвилин 10, в  середині процесу додати цукати.
  5. Вимісити тісто і накрити плівкою, поставити в теплому місці мінімум на годину, тісто має збільшитися вдвічі.
  6. Дістати і злегка пом’яти тісто, розкласти у форми, приблизно 1/3 форми заповнити тістом. Накрити формочки плівкою і дати тісту підійти хвилин 20. У розігріту до 180 градусів духовку відправити паски.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати