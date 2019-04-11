Зовсім скоро настане світле свято – Великдень. У кожної родини на столі буде багато традиційних страв, а в центрі, звичайно, опиниться паска. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповів, як приготувати «Олександрійську» паску. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Борошно – 250 г

Сир – 200 г

Вершкове масло – 70 г

Цукор – 150 г

Яйця – 2 шт.

Жовток – 1 шт.

Сіль

Куркума – 1 ч. л.

Цукати

Цедра

Коньяк

Ваніль (за бажанням)

Для опари:

Молоко – 70 мл

Сухі дріжджі – 7 г

Цукор – 20 г

Борошно – 40 г

Для цукатів:

Цукати – 200 г

Коньяк – 40 г

У рецептурі дріжджі сухі, якщо немає сухих, взяти пресовані і кількість сухих помножити на три. Виходить кількість пресованих дріжджів.

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Приготування:

Спочатку потрібно зробити опару. Молоко нагріти, щоб стало теплим, але не перегрівати. Цукор змішати з дріжджами, ввести молоко і борошно, добре перемішати. Тару з опарою накрити плівкою і поставити в тепле місце хвилин на 30 – 40. Поки опара підходить, потрібно зробити цукати. З’єднуємо цукати і коньяк, залишити. Робите тісто. Цукор, яйця і жовток потрібно збити. Сир, якщо зернистий, пропустити через сито. У збиті яйця додати сир і розтоплене вершкове масло, але воно не повинно бути гарячим. Все це на повільних оборотах кухонної машини перемішати. Додати опару і знову перемішати. Поміняти насадку вінчик на лопатку. Додати борошно разом з куркумою. Вимішувати хвилин 10, в середині процесу додати цукати. Вимісити тісто і накрити плівкою, поставити в теплому місці мінімум на годину, тісто має збільшитися вдвічі. Дістати і злегка пом’яти тісто, розкласти у форми, приблизно 1/3 форми заповнити тістом. Накрити формочки плівкою і дати тісту підійти хвилин 20. У розігріту до 180 градусів духовку відправити паски.

Смачного!

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