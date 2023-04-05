Пасха 2023: кулич с творогом — простой рецепт

Пасха с творогом: рецепт от Екатерины Яблонской
Пасха 20223 – это лучшее время для семейных традиций и приготовления блюд по рецептам, написанных от руки в старых тетрадях. Семейным рецептом пасхального кулича с творогом поделилась участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Яблонская. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.
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Ингредиенты:
- творог – 450 г
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 10 г
- крем-сыр или сметана 30% – 50 г
- яйца – 260 г
- мука – 20 г
- манка – 50 г
- соль – щепотка
- цедра одного лимона
- изюм белый – 30 г
- изюм черный – 30 г
- клюква сушеная – 30 г
- цукаты лимона – 30 г
- коньяк – 50 г
- вода – 50 г
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Пошаговый рецепт приготовления:
- На ночь замочите изюм, клюкву и цукаты в воде и коньяке.
- Смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем в творог и тщательно вымешиваем.
- Добавляем оставшиеся ингредиенты.
- Выливаем в силиконовую форму. Если такой нет, можно в любую другую, предварительно смазав ее сливочным маслом и посыпав манкой.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 55–60 минут.
Источник: Instagram – chefyablonska
Приятного аппетита!
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