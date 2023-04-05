Великдень 2023: паска з сиром – простий рецепт

Паска із сиром: рецепт від Катерини Яблонської
Великдень 2023 – це найкращий час для сімейних традицій і приготування страв за рецептами, написаних від руки в старих зошитах. Сімейним рецептом паски із сиром поділилася учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Яблонська. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- сир – 450 г
- цукор – 150 г
- ванільний цукор – 10 г
- крем-сир або сметана 30% – 50 г
- яйця – 260 г
- борошно – 20 г
- манка – 50 г
- сіль – дрібка
- цедра одного лимона
- родзинки білі – 30 г
- родзинки чорні – 30 г
- журавлина сушена – 30 г
- цукати лимона – 30 г
- коньяк – 50 г
- вода – 50 г
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Покроковий рецепт приготування:
- На ніч замочіть родзинки, журавлину і цукати в воді і коньяку.
- Змішуємо яйця з цукром, потім додаємо в сир і ретельно вимішуємо.
- Додаємо решту складових.
- Виливаємо в силіконову форму. Якщо такої немає, можна в будь-яку іншу, попередньо змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою.
- Випікаємо за температури 180 градусів 55–60 хвилин.
Джерело: Instagram – chefyablonska
Смачного!
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