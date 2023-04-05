Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

Паска із сиром: рецепт від Катерини Яблонської

05.04.2023

Великдень 2023  це найкращий час для сімейних традицій і приготування страв за рецептами, написаних від руки в старих зошитах. Сімейним рецептом паски із сиром поділилася учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Яблонська. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Більше на тему: Сирна паска без випічки – рецепт покроковий

пасха с творогом рецепт

Інгредієнти:

  • сир 450 г
  • цукор 150 г
  • ванільний цукор 10 г
  • крем-сир або сметана 30% 50 г
  • яйця 260 г
  • борошно 20 г
  • манка 50 г
  • сіль дрібка
  • цедра одного лимона
  • родзинки білі 30 г
  • родзинки чорні 30 г
  • журавлина сушена 30 г
  • цукати лимона 30 г
  • коньяк 50 г
  • вода 50 г

Більше на тему: Олександрійська паска – покроковий рецепт

Покроковий рецепт приготування:

  1. На ніч замочіть родзинки, журавлину і цукати в воді і коньяку.
  2. Змішуємо яйця з цукром, потім додаємо в сир і ретельно вимішуємо.
  3. Додаємо решту складових.
  4. Виливаємо в силіконову форму. Якщо такої немає, можна в будь-яку іншу, попередньо змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою.
  5. Випікаємо за температури 180 градусів 5560 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Y A B L O N S K A (@chefyablonska)

Джерело: Instagram chefyablonska

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Великдень 2023: паска з сиром – простий рецепт
Телеканал СТБ

Рецепт «Царської» паски від Артема Кінаша

 заварная пасха рецепт
Телеканал СТБ

Заварна паска: рецепт покроково

 Великдень 2023: паска з сиром – простий рецепт
Телеканал СТБ

Паска з цукатами: простий рецепт від учасників «МастерШеф»

 быстрая пасха
Телеканал СТБ

Найшвидший рецепт паски від Володимира Троцького

 Великдень 2023: паска з сиром – простий рецепт
Телеканал СТБ

Рецепт паски в хлібопічці

 как приготовить кулич краффин
Телеканал СТБ

Паска «Краффін»: рецепт від Максима Пустовіта
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати