Пасхальный кулич: пошаговый рецепт от мамы Эктора Хименеса-Браво

Чтобы приготовить что-то новое и простое на Пасху, судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво представил рецепт пасхального кулича от своей мамы. Пасхальный кулич «панеттоне» — очень легкий в приготовлении. У него мягкий и нежный вкус, и он обязательно украсит ваш стол. Как приготовить панеттоне с шоколадом и фруктами? Читайте пошаговый рецепт в материале.

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Ингредиенты:

мука — 560 г

560 г сухие дрожжи — 1 ст. л.

1 ст. л. белый сахар — 110 г

110 г теплое молоко (но не горячее) — 120 мл

120 мл соль — ½ ч. л.

½ ч. л. цедра одного большого апельсина и одного лимона

большие яйца — 4 шт.

4 шт. ванильный экстракт — 1 ч. л.

1 ч. л. мягкое сливочное масло комнатной температуры — 150 г

150 г золотой изюм (мелко нарезанный) — 75 г

75 г сухая клюква — 75 г

75 г карамелизированные апельсины — 75 г

75 г черный шоколад (мелко нарезанный) — 100 г

100 г форма для панеттоне или форма 20 см в диаметре с выложенным высоко пергаментом, смазанная сливочным маслом.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 40°C и выключите (оставьте гореть свет). Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте. Добавьте теплое молоко и перемешивайте, пока не увидите пену (5-10 минут). В другой миске смешайте миксером всю муку, оставшийся сахар, всю цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей и ваниль и перемешайте тщательно насадкой для теста, пока вся мука не исчезнет. Накройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа, пока тесто не вырастет в три раза. Выньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло, пока не перемешается. Несколько раз соскобите тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и однородным. Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешивайте еще одну минуту. Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто и сформируйте шар. Положите в форму для панеттоне. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом. Смажьте верх теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, накройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке, пока не вырастет в три раза (2-3 часа). Выньте, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175 ° С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если панеттоне становиться коричневым сверху очень рано — накройте фольгой. Охладите и подавайте к праздничному столу!

Если вы будете использовать несколько меньших форм — проверяйте готовность через 40 минут.

Примечание: Если хотите, чтобы панеттоне был идеальным, — смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом перед запеканием, а когда панеттоне будет готов, проткните длинными бамбуковыми палочками насквозь, переверните вверх дном и дайте отдохнуть 30-60 минут.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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