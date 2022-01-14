Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения

Сегодня свое 50-летие празднует судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Поздравляем талантливого повара с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях!

Совсем скоро на телеканале СТБ начнется новий сезон кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов». И сегодня строгий, но справедливый судья Эктор Хименес-Браво отмечает свой 50-й день рождения.

Редакция сайта СТБ присоединяется ко всем пожеланиям родных и близких!

Друзья, мне 50! С ума сойти как много лет прожито, но внутри я чувствую новую энергию, которая дает мне понять, что это начало нового пути!

Больше по теме: Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Эктор уже не первый год делится с начинающими поварами своим бесценным опытом. Его мастерству и таланту может позавидовать любой, кто знает толк в высокой кухне, и даже те, кто просто любит вкусную еду! В каждом сезоне «МастерШеф» Эктор удивляет нас своими знаниями и умениями, а участники с удовольствием уже который год подряд прислушиваются и равняются на него.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ