Ольга Мартиновська: біографія, кар’єра і всі новини про суддю

Ольга Мартиновська відома як переможниця 3 сезону «МастерШеф». Після фіналу вона продовжила розвиватися в кулінарному світі вже на міжнародному рівні й досягла неабияких висот. Біографію судді «МастерШеф. Битва сезонів» Ольги Мартиновської читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Ольга Мартиновська

Місце народження: Миколаїв

Діяльність: співвласниця ресторану «Les Foodies» у Парижі

Сімейний стан: незаміжня, має доньку Віру

Місце проживання: Париж, Франція

Ольга навчалася у Миколаївському аграрному університеті на економічній спеціальності. У той же час отримала запрошення з Франції та 3 роки жила там. Стажування проходило на виноградниках з виробництва вин. Проїздивши туди кілька років поспіль, вона зуміла вивчити мову і з легкістю вступила до французького інституту на філологічний факультет. Усе це вона робила для того, щоб здійснити свою мрію і вступити до кулінарного навчального закладу.

До участі у 3 сезоні кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська працювала флористом, менеджером у банку і офіціантом на урочистих подіях у Франції.

Після перемоги в кулінарному шоу їй вдалося втілити свою мрію і вивчитися у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Ольга була першою в рейтингу свого випуску.

У Києві стояла біля витоків відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник з Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала керуючою й однією з власників ресторану «Les Foodies» в центрі Парижа.

Ольга Мартиновська входить у книгу «MOF 2017 – найкращі кухарі Франції» як найкраща жінка-іноземка шеф-кухар. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris і Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.

У 2022 році ми знову побачимо Ольгу Мартиновську на телеекранах як суддю «МастерШеф. Битва сезонів». Не пропустіть прем’єру вже 22 січня о 19:00 на телеканалі СТБ.

