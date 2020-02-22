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TVORCHI: история создания, творчество и все новости о группе

22.02.2020

22 февраля группа TVORCHI поборется за право представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2020. Артисты уже активно готовятся к финалу Национального отбора. А редакция сайта STB.UA приготовила материал об истории создания и творчестве группы TVORCHI.

Евровидение 2020. Финал Национального отбора в Украине смотреть онлайн

творчи

Группа была основана в 2018 году. В ее состав вошли саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальный манер, и расслабляющее звучание.

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TVORCHI обладатели двух альбомов – «The parts» (2018) и «Disco lights» (2019), а также авторы синглов «Slow» и «You». Последний клип музыкантов на трек «Believe» всего за 12 часов набрал почти 100 000 просмотров, а сейчас насчитывает более 800 000.

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tvorchi

Также 9 сентября 2019 года вышел сингл «#не танцюю», а 16 сентября группа представила ироничный клип к нему.

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Группу TVORCHI можно услышать на «KissFM», «М2», «Фестиваль Ї», «Львівська хвиля» и других музыкальных площадках.

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