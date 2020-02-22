KRUTЬ: биография, творчество и все новости об артистке

KRUTЬ ‒ певица и бандуристка, которая стала финалисткой Национального отбора на Евровидение 2020. Артистка готова бороться за право представлять Украину на Международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Биографию участницы Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ читайте в материале.

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Певица и бандуристка Марина Круть начала свой путь музыканта 15 лет назад с музыкальной школы, класс бандуры. За этот долгий путь девушка нашла свой уникальный стиль игры на бандуре, который усиливается необыкновенным голосом. На счету Марины 3 альбома, последний «Albino» вышел в октябре 2019 года. Альбом стал новой вершиной в творчестве певицы. Именно в нем KRUTЬ нашла компромисс между электронным саундом и старинным инструментом вокруг своего самобытного голоса. В поддержку пластинки сразу стартовал тур по городам Украины. Также певица неоднократно выступала за границей – на различных фестивалях и шоукейсах, где представляла Украину и современную украинскую музыку.

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«Бандура – древний украинский инструмент, забытый народом. Моя миссия – представить Украину на Евровидении в руках с инструментом, который показывает нашу идентичность в Европе и мире. Мое видение этого инструмента в поп-культуре необычное и модерновое. Мой голос усиливает инструмент, а инструмент усиливает голос. Моя музыка об искренности, и я расскажу свою историю жизни, которая на самом деле о каждом из нас», – говорит певица.

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