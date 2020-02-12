Евровидение-2020: список участников второго полуфинала Нацотбора от Украины

По результатам жеребьевки были определены участники, которые выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020. 15 февраля 8 конкурсантов будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Список участников второго полуфинала Нацотбора-2020 смотрите в материале.

15 февраля выступят MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI. По итогу второго полуфинала будут определены три конкурсанта, которые пройдут в финал и вместе с КRUTЬ, JERRY HEIL и GO_A посоревнуются за первое место.

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MOONZOO feat. F.M.F. Sure – украинская электронная группа, созданная во Львове в 2018 году. Первым синглом коллектива стала песня «Alive», в которой музыканты использовали синтезаторы и живой баян. Свой стиль группа называет Sad Dance – «танцевальная музыка для тех, кому не весело». Альбом под этим же названием вышел в конце 2018 года и попал в подборки украинских музыкальных СМИ как один из лучших дебютных релизов года.

FO SHO — афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. В составе группы три сестры — Бетти, Сиона и Мариам Ендале. Название группы переводится как «точно» («for sure»). SHO — украинский вариант сокращения английского слова «sure». 3 июня 2019 года на YouTube-канале FO SHO появился первый официальный клип группы на песню «Xtra», который буквально разорвал сеть.

Элина Иващенко — победительница масштабного вокального проекта «Х-фактор»-10. Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение-2020 профессионально занимается вокалом с 5 лет, а сейчас учится в Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиера.

Александр Порядинский – победитель 4-го сезона «Х-фактор». 21-летний певец продолжает свой путь на музыкальной стези. Артист представил слушателям свою новую песню «Savior», предназначенную для Нацотбора на Евровидение-2020. Амбициозный музыкант обратился к важной, сложной теме, которая, по мнению артиста, не оставит равнодушным никого.

GARNA (Алена Левашева) ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом, мощной и экспрессивной подачей, автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра «Prime Orchestra» и кавер-проекта «Manera».

KHAYAT — новое дыхание украинской музыки. Работает в жанре фольктроника. В начале июня 2019 года KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL’, в котором сумел соединить электронную музыку, звуки повседневной жизни и народный вокал. Артист провел сольный концерт в киевском «Зеленом театре», на котором собрались сотни поклонников творчества KHAYAT. В октябре KHAYAT представил видеоклип на новый сингл OSOKA. Плодотворная музыкальная работа принесла свои результаты – KHAYAT стал номинантом премии YUNA-2020 в категории «Открытие года».

David Axelrod еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» предстал с новым официальным именем и фамилией. Видео выступления певца с песней «Never Enough» попало в тренды YouTube и получило более двух миллионов просмотров, а на мощный и харизматичный вокал Аксельрода развернулись все тренеры. Новый этап своей карьеры исполнитель начал с трека «Boom! Boom!», премьера которого состоялась во время гала-концерта легендарной музыкальной премии «Золота Жар-птиця»-2019.

TVORCHI — украинский электронный дуэт из Тернополя, в который входят саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Группа была основана в 2018 году. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальный манер, и расслабляющее звучание. У ребят есть два альбома: «The parts» (2018) и «Disco lights» (2019), а также два сингла «Slow» и «You». Также 9 сентября 2019 года вышел сингл «#не танцюю», а 16 сентября группа представила ироничный клип к нему.

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