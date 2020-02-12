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Данилко потеряет дар речи: THE HARDKISS возвращаются на Нацотбор!
Совсем скоро, 15 февраля, на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ пройдет второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Приглашенным гостем эфира стала украинская рок-группа THE HARDKISS.
Именно THE HARDKISS выступят во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020!
THE HARDKISS – лучшая рок-группа Украины 2017 года по версии YUNA. Лучший альтернативный проект 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards. В 2016 году группа также участвовала в Национальном отборе на Евровидение, по результатам которого заняла второе место.
Также гостями второго полуфинала станут: представительница Украины на детском Евровидении-2019 София Иванько и представитель Чехии на Евровидении-2020 Бенни Кристо.
Напомним, во втором полуфинале зрители увидят вторую восьмерку конкурсантов: MOONZOO feat F.M.F Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. По результатам баллов от судей и зрителей в финал пройдут только трое из них.
Напомним, телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты на Tickets Box.
Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта.
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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