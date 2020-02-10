Состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 и определены участники, которые прошли в финал. Из восьми конкурсантов трое стали на шаг ближе к победе. Кто стал финалистами Нацотбора на Евровидение-2020 и вновь выступит в финале — узнайте в материале.

Члены жюри и зрители с помощью своих голосов определили тройку участников, которые прошли в финал Национального отбора на Евровидение-2020. В первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, сразились 8 конкурсантов с разными и уникальными композициями. Однако лучшие и самые запоминающиеся выступят вновь, но уже в финале, где будут бороться за возможность представить Украину на главном песенном конкурсе Евровидение-2020.

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Финалистами Отбора на Евровидение-2020 стали:

Jerry Heil

KRUTЬ

Go-A

15 февраля состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, где выступят еще 8 участников. Из них также будет определена тройка лидеров, которые отправятся в финал бороться за первое место.

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