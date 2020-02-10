По итогу первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 определены финалисты, которые поборются за возможность отправиться в Роттердам и представить Украину на песенном конкурсе. Узнайте первыми, кто стал финалистами Нацотбора на Евровидение-2020.

8 февраля состоялся первый полуфинал, в ходе которого жюри и зрители отдали больше всего голосов за четверых участников. Они прошли в финал и уже 22 февраля вновь исполнят свои песни как финалисты.

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Список финалистов Нацотбора на Евровидение-2020:

Напомним, что второй полуфинал состоится 15 февраля, где выступят 8 конкурсантов. По таким же правилам будет определена тройка участников, которая войдет в список финалистов.

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