Украинская инди-поп-группа [О] представила песню «Там, Куди Я Йду», с которой выступит во время Национального отбора на Евровидение 2020. Подробнее – далее в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

«Песня «Там, Куди Я Йду» о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важная и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы. Мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко!» – рассказали о своей работе музыканты.

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Известно, что согласно жеребьевке группа [О] выступит 8 февраля в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

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