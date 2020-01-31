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TVORCHI – «Bonfire»: группа представила песню для Нацотбора
TVORCHI представили песню, с которой планируют покорить Нацотбор в Украине, а потом, возможно, и Евровидение-2020. Подробнее о песне, которую группа подготовила на Национальный отбор, – в материале.
Группа TVORCHI представила полную версию песни и клипа «Bonfire», что переводится как «Костер». Именно эту композицию музыканты будут исполнять во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, который состоится 15 февраля.
По словам исполнителей, песня о том, что именно хочет донести молодежь современному миру. О том, что люди должны быть сознательными в отношении к нашей планете и отвечать за свои действия:
«Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы — не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить», — говорят TVORCHI о своем конкурсном треке.
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