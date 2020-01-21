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FO SHO – «BLCK SQR»: группа представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020

21.01.2020

Афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020 с песней «BLCK SQR». Три сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году с рэп-хитом. 

Известно, что FO SHO — афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. В составе группы три сестры — Бетти, Сиона и Мариам Ендале. Название группы переводится как «точно» («for sure»). SHO — украинский вариант сокращения английского слова «sure». 3 июня 2019 года на YouTube-канале FO SHO появился первый официальный клип группы на песню «Xtra», который буквально разорвал сеть. Слушайте песню трех сестер «BLCK SQR» для Нацотбора на Евровидение-2020 прямо сейчас! 

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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