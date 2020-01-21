FO SHO: история создания, творчество и все новости о группе

Афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020. Три экзотические сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Историю создания и о творчестве FO SHO — узнаете в материале.

FO SHO — афроукраинский хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года в Харькове. В составе группы три сестры — Бетти, Сиона и Мариам Ендале. Название группы переводится как «точно» («for sure»). SHO — украинский вариант сокращения английского слова «sure». 3 июня 2019 года на YouTube-канале FO SHO появился первый официальный клип группы на песню «Xtra», который буквально разорвал сеть.

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Бетти, старшая из сестер, получила медицинское образование, работала стоматологом и параллельно пыталась заниматься музыкой. Младшие более углубленно занимались творчеством. Мариам с шести лет обучалась игре на скрипке, а Сиона с пяти лет играла на фортепиано.

Старшая полностью интегрировалась в музыку лишь в 2016 году. Она уволилась из клиники и переехала в Киев. Известно, что она занималась распевкой с Натальей Могилевской и была бэк-вокалисткой у Tayanna.

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В данный момент коллектив живет на два города — Киев и Харьков. Бетти переехала в столицу, Сиона учится в харьковском университете, а Мариам в этом году окончила среднюю школу в Харькове. В планах девушек в ближайшее время полностью объединиться в Киеве.

На Нацотборе 2020 FO SHO выступят с синглом «BLCK SQR».



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