Элина Иващенко представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020
20.01.2020
Элина Иващенко представила песню, которую написала для Нацотбора-2020. Подробности – далее в материале.
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко в прямом эфире исполнила песню собственного сочинения «Get up», которую написала для Нацотбора на Евровидение-2020. Ранее участница рассказывала, что трек сейчас в процессе аранжировки. Он будет звучать в стиле поп, с использованием джазовых ноток.
Также Элина рассказала, какой основной месседж заложен в ее песню: «Она об очень сильной девушке, которая потеряла все, но смогла преодолеть все препятствия».
В свою очередь, Игорь Кондратюк отметил, что таких сильных песен с момента победы Джамалы на Евровидении Нацотбор еще не слышал.
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