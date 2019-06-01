1 июня не только наступило долгожданное лето, но и празднуется День защиты детей. Большинство звезд телеканала СТБ познали счастье быть родителями и воспитывают деток. Представляем их трогательные семейные фото, которые сделают ваше настроение в День защиты детей еще более солнечным.

Очень трогательное фото ведущего Нацотбора на Евровидение-2019 Сергея Притулы со своим старшим сыном Димой.

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Ведущий «Один за всіх»-13 Михаил Присяжнюк с красавицей дочкой Машей и сыном Ваней.

Эксперт проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский с очаровательной дочкой Кристиной.

Актриса и телеведущая Даша Трегубова с маленькой принцессой – дочкой Полиной.

Финалистка 1 сезона «Холостяк», а также ведущая 6 сезона «Зважені та щасливі» Яна Соломко с дочкой Кирой.

Телеведущий, актер, сценарист и продюсер Дмитрий Танкович с любимой женой Ольгой и дочкой Александрой.

Ведущий романтического проекта «Холостяк» Григорий Решетник со своей замечательной семьей: женой Кристиной и сыновьями – Ваней и Димой.

Участник «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян со своей прекрасной семьей – сыном Самвелом, дочерью Сандрой и женой Виталиной.

Актриса драмы «Крепостная» Ольга Сумская со своими невероятно красивыми дочерьми – Антониной и Анной.

Татьяна и Юрий Шпильки, победители проекта «Наречена для тата», с сыном Юрой и малышом Артуром.

Актриса сериала сериалов «За витриной» и «Крепостная» Ксения Мишина с сыном Платоном.

Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская с сыном Робертом и дочкой Оливией.

Главный герой 1-го сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковский, его супруга Пета Маргатройд и сын Шай-Александр.

Судья украинского Нацотбора-2019 и победительница Евровидения-2016 Jamala и ее сыночек Эмир-Рахман.

Главный герой 7 сезона самого романтичного проекта «Холостяк» Дмитрий Черкасов со своей возлюбленной Александрой и сыновьями – Тимофеем и Марком.

Ведущая нового 9 сезона «Зважені та щасливі» Анита Луценко и ее прекрасная дочь Мия.

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Ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая с сыном Станиславом и дочерью Таисией.

Актриса сериала сериала «За витриной» и «Крепостная» Наталка Денисенко с сыночком Андреем.

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