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День защиты детей: звезды СТБ со своими детьми

01.06.2019

1 июня не только наступило долгожданное лето, но и празднуется День защиты детей. Большинство звезд телеканала СТБ познали счастье быть родителями и воспитывают деток. Представляем их трогательные семейные фото, которые сделают ваше настроение в День защиты детей еще более солнечным. 

Очень трогательное фото ведущего Нацотбора на Евровидение-2019 Сергея Притулы со своим старшим сыном Димой.

сергей притула 2019

Фото: instagram.com/siriy_ua

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Ведущий «Один за всіх»-13 Михаил Присяжнюк с красавицей дочкой Машей и сыном Ваней.

михаил присяжнюк с семьей

Фото: instagram.com/mikhailprisiazhniuk

Эксперт проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский с очаровательной дочкой Кристиной.

валерий ославский 2019

Фото: instagram.com/valeriy_oslavskiy

Актриса и телеведущая Даша Трегубова с маленькой принцессой – дочкой Полиной.

даша трегубова с дочкой 2019

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Финалистка 1 сезона «Холостяк», а также ведущая 6 сезона «Зважені та щасливі» Яна Соломко с дочкой Кирой.

яна соломко 2019

Фото: instagram.com/yana.solo

Телеведущий, актер, сценарист и продюсер Дмитрий Танкович с любимой женой Ольгой и дочкой Александрой.

танкович день народження

Ведущий романтического проекта «Холостяк» Григорий Решетник со своей замечательной семьей: женой Кристиной и сыновьями – Ваней и Димой.

григорий решетник

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Участник «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян со своей прекрасной семьей – сыном Самвелом, дочерью Сандрой и женой Виталиной.

алик мастершеф 2019

Фото: instagram.com/chef_alik_mkrtchyan

Актриса драмы «Крепостная» Ольга Сумская со своими невероятно красивыми дочерьми – Антониной и Анной.

ольга сумская с дочками

Фото: instagram.com/olgasumska

Татьяна и Юрий Шпильки, победители проекта «Наречена для тата», с сыном Юрой и малышом Артуром.

наречена для тата 2019

Фото: instagram.com/tetisirini

Актриса сериала сериалов «За витриной» и «Крепостная» Ксения Мишина с сыном Платоном.

ксения мишина с сыном

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская с сыном Робертом и дочкой Оливией.

марина узелкова 2019

Фото : instagram.com/uzelkova.marina

Главный герой 1-го сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковскийего супруга Пета Маргатройд и сын Шай-Александр.

максим чмерковский с семьей 2019

Фото: instagram.com/maksimc

Судья украинского Нацотбора-2019 и победительница Евровидения-2016  Jamala и ее сыночек Эмир-Рахман.

джамала с сыном 2019

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Главный герой 7 сезона самого романтичного проекта «Холостяк» Дмитрий Черкасов со своей возлюбленной Александрой и сыновьями – Тимофеем и Марком.

черкасов с семьей 2019

Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov

Ведущая нового 9 сезона «Зважені та щасливі» Анита Луценко и ее прекрасная дочь Мия.

анита луценка 2019

Фото: instagram.com/anitasporty

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Ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая с сыном Станиславом и дочерью Таисией.

татьяна высоцкая 2019

Фото: instagram.com/t.vysotska

Актриса сериала сериала «За витриной» и «Крепостная» Наталка Денисенко с сыночком Андреем.

наталка денисенко с сыном 2019

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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