Фотоподборка: звезды СТБ со своими возлюбленными

В День святого Валентина любовь витает абсолютно везде. Особенно, в социальных сетях! Влюбленные не стесняются показывать свое счастье и говорить о чувствах. Звезды телеканала СТБ – не исключение, ведь тоже опубликовали сегодня немало романтических снимков.

Анна Сагайдачная – актриса в сериале «Крепостная»

Григорий Решетник – ведущий шоу «Холостяк»

Андрей Бедняков – ведущий вокального шоу «Х-фактор»

Ольга Сумская – играет одну из главных ролей в сериале «Крепостная»

Татьяна Литвинова – судья кулинарного шоу «МастерШеф»

Елена Мельник – стилист и визажист телеканала СТБ

Михаил Присяжнюк – ведущий «Один за всіх»

Джамала – судья Национального отбора на Евровидение-2019

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С Днем святого Валентина! Любите и будьте любимы каждый день!

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