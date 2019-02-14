Фотоподборка: звезды СТБ со своими возлюбленными
В День святого Валентина любовь витает абсолютно везде. Особенно, в социальных сетях! Влюбленные не стесняются показывать свое счастье и говорить о чувствах. Звезды телеканала СТБ – не исключение, ведь тоже опубликовали сегодня немало романтических снимков.
Анна Сагайдачная – актриса в сериале «Крепостная»
Григорий Решетник – ведущий шоу «Холостяк»
Андрей Бедняков – ведущий вокального шоу «Х-фактор»
Ольга Сумская – играет одну из главных ролей в сериале «Крепостная»
Татьяна Литвинова – судья кулинарного шоу «МастерШеф»
Елена Мельник – стилист и визажист телеканала СТБ
Михаил Присяжнюк – ведущий «Один за всіх»
Джамала – судья Национального отбора на Евровидение-2019
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С Днем святого Валентина! Любите и будьте любимы каждый день!