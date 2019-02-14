Фотодобірка: зірки СТБ зі своїми коханими

У День святого Валентина любов витає на кожному кроці. Особливо, в соціальних мережах! Закохані не соромляться показувати своє щастя і говорити про почуття. Зірки телеканалу СТБ – не виняток, адже теж опублікували сьогодні чимало романтичних знімків.

Анна Сагайдачна – актриса в серіалі «Кріпосна»

Григорій Решетник – ведучий шоу «Холостяк»

Андрій Бєдняков – ведучий вокального шоу «Х-фактор»

Ольга Сумська – грає одну з головних ролей у серіалі «Кріпосна»

Тетяна Литвинова – суддя кулінарного шоу «МастерШеф»

Олена Мельник – стиліст і візажист телеканалу СТБ

Михайло Присяжнюк – ведучий «Один за всіх»

Джамала – суддя Національного відбору на Євробачення-2019

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З Днем святого Валентина! Кохайте і будьте коханими кожен день!

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