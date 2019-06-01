День захисту дітей: зірки СТБ зі своїми дітьми
1 червня настало не лише довгоочікуване літо, а й День захисту дітей. Більшість зірок телеканалу СТБ пізнали щастя бути батьками і виховують діток. Представляємо їхні зворушливі сімейні фото, які зроблять ваш настрій у День захисту дітей ще більш сонячним.
Дуже зворушливе фото ведучого Нацвідбору на Євробачення-2019 Сергія Притули зі своїм старшим сином Дмитром.
Ведучий «Один за всіх»-13 Михайло Присяжнюк із красунею донькою Марією і сином Іваном.
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Експерт проекту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський з чарівною донькою Христиною.
Актриса і телеведуча Даша Трегубова з маленькою принцесою – донькою Поліною.
Фіналістка 1 сезону «Холостяк», а також ведуча 6 сезону «Зважені та щасливі» з донькою Кірою.
Телеведучий, актор, сценарист і продюсер Дмитро Танкович з коханою дружиною Ольгою та донькою Олександрою.
Ведучий романтичного проекту «Холостяк» Григорій Решетник зі своєю чудовою родиною: дружиною Христиною та синами – Іваном і Дмитром.
Учасник «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян зі своєю неймовірною сім’єю – сином Самвелом, дочкою Сандрою і дружиною Віталіною.
Актриса драми «Кріпосна» Ольга Сумська зі своїми красунями доньками – Антоніною та Ганною.
Тетяна і Юра Шпильки, учасники проекту «Наречена для тата», з синами Юрієм та Артуром.
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Актриса серіалу «За вітриною» і «Кріпосна» Ксенія Мішина з сином Платоном.
Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська з сином Робертом і донькою Олівією.
Головний герой 1-го сезону проекту «Холостяк» Максим Чмерковський, його дружина Пета Маргатройд і син Шай-Олександр.
Суддя українського Нацвідбору-2019 і переможниця Євробачення-2016 Jamala та її синочок Емір-Рахман.
Головний герой 7 сезону найромантичнішого проекту «Холостяк» Дмитро Черкасов зі своєю коханою Олександрою та синами – Тимофієм і Марком.
Ведуча нового 9 сезону «Зважені та щасливі» Аніта Луценко та її прекрасна донька Мія.
Ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька з сином Станіславом та донькою Таїсією.
Актриса серіалу «За вітриною» і «Кріпосна» Наталка Денисенко зі своїм синочком Андрієм.