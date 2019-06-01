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День захисту дітей: зірки СТБ зі своїми дітьми

01.06.2019

1 червня настало не лише довгоочікуване літо, а й День захисту дітей. Більшість зірок телеканалу СТБ пізнали щастя бути батьками і виховують діток. Представляємо їхні зворушливі сімейні фото, які зроблять ваш настрій у День захисту дітей ще більш сонячним.  

Дуже зворушливе фото ведучого Нацвідбору на Євробачення-2019 Сергія Притули зі своїм старшим сином Дмитром.

сергей притула 2019

Фото instagram.com/siriy_ua

Ведучий «Один за всіх»-13 Михайло Присяжнюк із красунею донькою Марією і сином Іваном.

михаил присяжнюк с семьей

Фото: instagram.com/mikhailprisiazhniuk

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Експерт проекту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський з чарівною донькою Христиною.

валерий ославский 2019

Фото: instagram.com/valeriy_oslavskiy

Актриса і телеведуча Даша Трегубова з маленькою принцесою – донькою Поліною.

даша трегубова с дочкой 2019

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Фіналістка 1 сезону «Холостяк», а також ведуча 6 сезону  «Зважені та щасливі» з донькою Кірою.

яна соломко 2019

Фото: instagram.com/yana.solo

Телеведучий, актор, сценарист і продюсер Дмитро Танкович з коханою дружиною Ольгою та донькою Олександрою.

день захисту дітей 2019

Ведучий романтичного проекту «Холостяк» Григорій Решетник зі своєю чудовою родиною: дружиною Христиною та синами – Іваном і Дмитром.

григорий решетник

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Учасник «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян зі своєю неймовірною сім’єю – сином Самвелом, дочкою Сандрою і дружиною Віталіною.

алик мастершеф 2019

Фото: instagram.com/chef_alik_mkrtchyan

Актриса драми «Кріпосна» Ольга Сумська зі своїми красунями доньками – Антоніною та Ганною.

ольга сумская с дочками

Фото: instagram.com/olgasumska

Тетяна і Юра Шпильки, учасники проекту «Наречена для тата», з синами Юрієм та Артуром.

наречена для тата 2019

Фото: instagram.com/tetisirini

Більше на тему: Міжнародний день захисту дітей: чого ви не знали про свято

Актриса серіалу «За вітриною» і «Кріпосна» Ксенія Мішина з сином Платоном.

ксения мишина с сыном

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська з сином Робертом і донькою Олівією.

марина узелкова 2019

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Головний герой 1-го сезону проекту «Холостяк» Максим Чмерковський, його дружина Пета Маргатройд і син Шай-Олександр.

максим чмерковский с семьей 2019

Фото: instagram.com/maksimc

Суддя українського Нацвідбору-2019 і переможниця Євробачення-2016 Jamala та її синочок Емір-Рахман.

джамала с сыном 2019

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Головний герой 7 сезону найромантичнішого проекту «Холостяк» Дмитро Черкасов зі своєю коханою Олександрою та синами – Тимофієм і Марком.

черкасов с семьей 2019

Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov

Ведуча нового 9 сезону «Зважені та щасливі» Аніта Луценко та її прекрасна донька Мія.

анита луценка 2019

Фото: instagram.com/anitasporty

Ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька з сином Станіславом та донькою Таїсією.  

татьяна высоцкая 2019

Фото: instagram.com/t.vysotska

Актриса серіалу «За вітриною» і «Кріпосна» Наталка Денисенко зі своїм синочком Андрієм.

наталка денисенко с сыном 2019

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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