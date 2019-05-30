1 червня увесь світ відзначатиме День захисту дітей. Куди піти в Києві зі своїми чадами, що цікавого можна побачити? У нашому матеріалі детальна афіша заходів, приурочених до Дня захисту дітей 2019.

Фестиваль морозива

30 травня-1 червня, з 10:00 до 20:00

Український дім (вул. Хрещатик, 2)

На довгоочікуваному фестивалі морозива найкращі українські виробники солодощів представлять свою продукцію. Ось тут вже можна буде розгулятися дітям! Окрім того на дітей чекатиме цікава розважальна програма: атракціони, аквагрим, боді-арт і ще багато чого для гарного проведення часу.

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Майстер-клас зі світлової анімації

31 травня, 11:00

Антикав’ярня «Времени вагон» (вул. Мишуги, 12)

Вартість: 160 грн.

Хочете, щоб ваші діти навчилися творити диво? Тоді приводьте їх на майстер-клас зі світлової анімації! Діти на власні очі зможуть не тільки побачити, як художники світловими пензлями будуть створювати картини на спеціальному екрані, але й самі навчаться малювати базовий комплект: зірки, місяць, сонце та інше. Для участі необхідно зареєструватися за телефоном: (044) 425-14-11.

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Фестиваль дитячої творчості «Назустріч мрії»

31 травня-1 червня, 15:00

Київський палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13)

Конкурсна програма благодійного фестивалю дитячої творчості «Назустріч мрії» розпочнеться 31 травня о 15:00. А ось в День захисту дітей, 1 червня, о 19:00 відбудеться гала-концерт «ГОЛОС СВІТУ», де юні таланти виступатимуть із зірками української естради. Всі деталі за телефоном: (044) 428-57-18.

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Свято на іподромі

31 травня

Київський іподром (пр. Академіка Глушкова, 10)

Вхід вільний

На Київському іподромі відбудеться святкування і Дня Києва, і Дня захисту дітей. На гостей заходу чекають цікаві конкурси: на потужність стрибка та на швидкість проходження дистанції. Також ви зможете спостерігати за лицарськими боями, постріляти з лука, відвідати індіанський театр «Дикий Захід», а також покататися верхи на конях.

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Фестиваль дитячої творчості «ЩОСЬСЛОН»

30-31 травня

Київський зоопарк (пр. Перемоги, 32)

Зоопарк — це не тільки місце, де можна подивитися на тварин, це також відмінна платформа для проведення різних заходів. Так, на фестивалі «Щосьслон» на дітей чекають активний відпочинок та ігри з аніматорами. А дорослі тим часом зможуть отримати консультації дитячих лікарів, психологів і педагогів.

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Ну, а якщо ні один із цих заходів вас не зацікавив, завжди можна відвідати дитячі кімнати у розважальних центрах. На щастя, їх у Києві чимало. Також батьки з малюками можуть провести час у парках нашої столиці. Там можна знайти багато цікавого: від батутів до невеликих атракціонів. Але, вирушаючи на прогулянку в парк, не забудьте про безпеку дітей: головні убори та питна вода ‒ обов’язкові складові відмінного відпочинку з дітьми.

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