Михайло Присяжнюк присвятив дружині вірш

У День всіх закоханих народних адвокат і ведучий проекту «Один за всіх»-13 привітав кохану дружину. Михайло Присяжнюк поділився зворушливим фото у соціальній мережі, яке доповнив невеликим віршем. Більше читайте в матеріалі.

Михайло Присяжнюк вже багато років бореться за справедливість. Постійні відрядження, зйомки і щоденна допомога людям – невід’ємна частина життя ведучого. Однак чоловік завжди знаходить час на свою сім’ю. Бути прекрасним батьком і люблячим чоловіком – головна місія Михайла. Кожну свою перемогу він підкреслює вдячністю своїй дружині, яка вже багато років не втрачає віри у нього.

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У День всіх закоханих Михайло Присяжнюк опублікував знімок 15-річної давнини. На ньому зображено дружину Валерію. Ні для кого не секрет, що пара щиро любить один одного зі студентських років. Зараз Присяжнюк виховують двох чарівних діток і, як і раніше, говорять про свої міцні почуттях\.

ГОСПОДЬ мой! БОГ мой! Мой ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!

Я умоляю, сбереги Ее!

Жестокий мир, порочный и бесчестный

Пусть от любимой не возьмет свое!

М. Присяжнюк

«З Днем святого Валентина! Цій фотографії 15 років, а ти стала ще кращою», – додав народний адвокат.

Валерія Присяжнюк також згадала початок відносин пари, розмістивши фотографію з тієї ж серії, і підписала: «Ціную кожну мить, коли ми разом! І скільки б років не минуло, а метелики у моєму животі не перестають пурхати, коли ти поруч… Я люблю тебе. З Днем ​​Валентина, мій Михайло».

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