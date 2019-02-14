Михаил Присяжнюк посвятил жене стих

В День всех влюбленных народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх»-13 поздравил любимую жену. Михаил Присяжнюк поделился трогательным фото в социальной сети, которое дополнил небольшим стихотворением. Больше читайте в материале.

Михаил Присяжнюк уже много лет борется за справедливость. Постоянные командировки, съемки и ежедневная помощь людям – неотъемлемая часть жизни ведущего. Однако мужчина всегда находит время на свою семью. Быть прекрасным отцом и любящим мужем – главная миссия Михаила. Каждую свою победу он подчеркивает благодарностью своей жене, которая уже много лет не теряет веры в него.

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В День всех влюбленных Михаил Присяжнюк опубликовал снимок 15-летней давности. На нем он изображен с супругой Валерией. Ни для кого не секрет, что пара искренне любит друг друга со студенческих лет. Сейчас Присяжнюки воспитывают двух очаровательных деток и по-прежнему говорят о своих крепких чувствах.

ГОСПОДЬ мой! БОГ мой! Мой ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!

Я умоляю, сбереги Ее!

Жестокий мир, порочный и бесчестный

Пусть от любимой не возьмет свое!

М. Присяжнюк

«С Днем святого Валентина! Этой фотографии 15 лет, а ты стала еще прекраснее», – добавил народный адвокат.

Валерия Присяжнюк также вспомнила начало отношений пары, разместив фотографию из той же серии, и подписала: «Ценю каждое мгновение, когда мы вместе! И сколько бы лет ни прошло, а бабочки в моем животе не перестают порхать, когда ты рядом… Я люблю тебя. С Днем Валентина, мой Михаил».

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