Ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк уже давно заработал статус народного адвоката. Стремление восстановления справедливости и помощи другим стало миссией юриста. Ежедневные командировки по Украине являются обычным делом. Однако роль любящего мужа и отца навсегда останется на первом месте.

Михаил Присяжнюк делится урывками семейной жизни со своими читателями и поклонниками. Несмотря на работу, семья и домашний уют для мужчины являются наибольшей ценностью. Как сочетать интенсивный график с ролью хорошего семьянина и преуспевающего адвоката – знает только ведущий проекта «Один за всіх». Как начиналась любовь Михаила и Валерии 16 лет назад – показал на фото народный адвокат. Романтический снимок собрал более сотни пожеланий от поклонников.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 3 Окт 2018 в 11:57 PDT

«Шестнадцать лет прошло с того дня … Ты сейчас такая же красивая, а вот я уже совсем другой… Но я все так же люблю тебя и с каждым днем ​​все сильнее», – написал в своем Instagram Михаил Присяжнюк.

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